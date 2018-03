Leerlingen geven man met messen pak slaag

Leerlingen van het Scala College aan de Diamantlaan in Alphen aan den Rijn hebben dinsdagmiddag een verwarde man die met twee messen dreigde aangepakt. De politie kon later de man aanhouden.

Volgens het AD zeggen omwonenden dat de man eerder die dag zou zijn uitgedaagd door leerlingen van de school. De verwarde man kwam vermoedelijk verhaal halen met twee messen. Dit maakte weinig indruk op de leerlingen die de man aanvielen.

De politie laat aan het AD weten dat het om een bekende van hun gaat die al in een hulpverleningstraject zit. De man is aangehouden inzake bedreiging en zijn messen zijn in beslag genomen.