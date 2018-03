Nog veel vragen rond dood Orlando (17)

Al 70 tips

'De grote vraag is nog altijd: Hoe belandde Orlando in het water van het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg', aldus de politie. De politie heeft wel al ruim 70 tips binnengekregen in deze zaak. Iedere tip wordt beoordeeld en zo nodig verder onderzocht. Wat Orlando precies is overkomen is nog volop in onderzoek.

Vermissing

Orlando bezocht regelmatig datingsites . Zo maakte hij afspraken en dat gebeurde ook zondagavond 18 februari. Hij ging voor een date naar Den Haag met de Randstadrail en de tram. De politie heeft de man gesproken met wie Orlando de afspraak had.

Basisschool

Deze man heeft gezegd dat hij Orlando heeft opgehaald bij de basisschool aan het Böttgerwater en dat hij Orlando om elf uur ’s avonds daar weer heeft afgezet, waarna de jongen met het openbaar vervoer zou terugreizen naar Rotterdam.