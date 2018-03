Kluisjes in kelder bij Brabantse Rabobank leeggeroofd

In het Zeeuwse Oudenbosch hebben inbrekers hun slag geslagen in de kluizenkelder van de Rabobank. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Kluizenkelder

'De inbraak in de kluizenkelder van het bankfiliaal aan de Kade in Oudenbosch werd maandagmiddag ontdekt. Er zou in verschillende kluisjes zijn ingebroken', aldus de politie.

Bankgebouw bewaakt

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft tijdelijk het bankgebouw bewaakt. De technische recherche heeft dinsdag 6 maart onderzoek gedaan. Wat er exact is buit gemaakt is nog onduidelijk, verder onderzoek moet dat uitwijzen.

Getuigen

De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich via 0900 – 8844, anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006 te melden.