Man (31) overlijdt na ongeval N35

Vanochtend vroeg is er in Haarle (Gemeente Hellendoorn) op de N35 een 31 jarige man uit Nijverdal om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

Rond 5.20 uur kreeg de politie melding van een verkeersongeval op de N35 ter hoogte van Rendac. Een bedrijfsbusje zou op een vrachtwagen zijn gereden. De vrachtwagen kwam vanaf Raalte en reed in de richting van Nijverdal. Ter hoogte van Rendac is de vrachtauto links af geslagen. De oplegger van de vrachtauto stond nog op de N35 omdat de bestuurder door vermoedelijk de mist een verkeerde weg was ingereden. Het bestelbusje kwam vanuit de richting Nijverdal en reed richting Raalte. De bestuurder heeft de oplegger vermoedelijk mede door de mist niet tijdig opgemerkt.

De passagier van het bedrijfsbusje overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd. De Voa doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. De resultaten daarvan zijn nu nog niet beschikbaar. Of de mist een factor is geweest in dit ongeluk wordt ook onderzocht. De N35 is vanmorgen tijdelijk afgesloten geweest.