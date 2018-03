Steeds meer gemeenten weigeren contant geld aan balie

In zeker acht gemeenten kunnen burgers niet meer met contant geld hun paspoort of rijbewijs betalen. Het 'pin only'-beleid in winkels, horeca en openbaar vervoer doet nu ook zijn intrede bij de lokale overheid. Dit schrijven de NOS en de Volkskrant woensdag.

Veiliger

Het gaat dan onder meer om de gemeenten in Leiden, Tilburg, Amersfoort, Deventer en Ommen. De gemeenten vinden dat betalen met een pinpas niet alleen veiliger, het scheelt hen ook tijd en kosten, omdat het niet langer nodig is om wisselgeld in huis te hebben. En de kassa hoeft niet meer aan het eind van de dag te worden opgemaakt. In grote gemeenten zoals Groningen en Den Haag is het zelfs zo dat alle stadsdelen op een 'pin only'-beleid zijn overgegaan. Alleen aan het loket in het centrum kan nog met contant geld worden betaald.

Kritiek

Het 'pin only'-beleid heeft al tot kritiek geleid. Zo vindt de Nationale ombudsman dat bijvoorbeeld ouderen die liever met cash betalen, die keuze moeten hebben. Ook toezichthouder De Nederlandsche Bank vindt dat een gemeente ten minste één balie zou moeten hebben waar contant geld wordt geaccepteerd, om 'uitsluiting van kwetsbare groepen te voorkomen'.