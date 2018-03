Ombudsman Amsterdam: 'Binnenstad Amsterdam 's nachts een jungle'

In een nieuw rapport over de drukte in amsterdam concludeert de Amsterdamse Ombudsman Arre Zuurmond dat de binnenstad 's nachts een jungle is, waarin het recht van de sterkste geldt en waarin het de overheid 'onduldbaar afwezig is'.

'De maatregelen van de gemeente tegen de drukte hebben geen effect, de overlast voor de bewoners neemt niet af', aldus de Ombudsman. Dit schrijft Het Parool woensdag. De politie heeft laten weten het 's nachts zo druk te hebben om de boel in de hand te houden, dat er geen ruimte is om bewoners te helpen die overlast ervaren. Maar Zuurmond zegt in de krant: ´De overheid kan zich niet verschuilen achter een tekort aan agenten.´

Maatregelen

Na een eerder verschenen rapport in 2016 nam de gemeente maatregelen tegen de drukte. Zo werd de vakantieverhuur aangepakt, kwam er een stop op toeristenwinkels, een verhoging van de toeristenbelasting en een verbod op de bierfiets. Zuurmond: 'Ondanks de inspanningen is de situatie voor bewoners en uitvoerders niet wezenlijk verbeterd.' Volgens hem is voor bewoners de binnenstad onleefbaar. Hij pleit voor een slimmere handhaving en meer lik-op-stukbeleid.

Zo wil Zuurmond meer cameratoezicht en de mogelijkheid om de gps van taxi's te controleren die rondjes rijden of stoppen op plekken waar dat niet mag. Verder wil hij de fiscus erbij betrekken om horeca en snorders te controleren.