Drie aanhoudingen vanwege vechtpartij in Rechtbank

Het gaat om twee mannen (20 en 22 jaar) uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Maasmechelen (België). Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht.

Vechtpartij

De vechtpartij leidde op woensdagochtend 21 februari tot veel consternatie in zittingszaal A van het Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch. Tijdens een pro-formazitting in het onderzoek naar een dodelijke schietpartij in Best ontstond er een masale vechtpartij. Kort na 11.30 uur sloeg de vlam in de pan. De verdachte van de schietpartij werd aangevallen door een grote groep aanwezigen. Politiemedewerkers kwamen direct in actie en wisten de vechtpartij uiteindelijk te beëindigen. De zitting werd tijdelijk geschorst en kort daarna hervat zonder bezoekers.

Veel impact

Het incident had veel impact op alle aanwezigen, waaronder bezoekers, journalisten, medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Rechtbank en de politie. Zij werden allen met veel en grof geweld geconfronteerd. De zaak wordt door politie en justitie hoog opgenomen en er is een groot onderzoek gestart.

Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de drie verdachten op woensdagochtend. De verdachten zijn in beperkingen gesteld. Meerdere aanhoudingen in de toekomst worden niet uitgesloten.

Onacceptabel

Politiechef Frans Heeres over het incident: ‘“Zo’n gebeurtenis heeft natuurlijk veel impact op alle betrokkenen en het is volstrekt onacceptabel wat er die woensdag is gebeurd. Dankzij snel en effectief ingrijpen is erger gelukkig voorkomen. Het mag duidelijk zijn dat geweld in een zittingszaal en geweld tegen medewerkers van de overheid op geen enkele manier wordt getolereerd. Het is dan ook goed dat de hoofdofficier van justitie opdracht heeft gegeven voor een strafrechtelijk onderzoek. Ik wacht de verdere resultaten van dat onderzoek nu af.”

Nicole Zandee hoofdofficier van Justitie OM Oost-Brabant: “De behandeling van een rechtszaak tegen een verdachte van een zeer ernstig misdrijf roept uiteraard heftige emoties op bij nabestaanden. Maar elke verdachte heeft recht op de behandeling van zijn rechtszaak in een veilige omgeving. Geweld tegen een verdachte in een rechtszaal is volstrekt onaanvaardbaar. Mijn mensen, die van de rechtbank en de politieagenten deden gewoon hun werk toen zij geconfronteerd werden met deze ongekende uitbarsting van agressie en geweld. Van groot belang dus dat deze verdachten zijn opgespoord, aangehouden en vervolgd zullen worden.”

Onafhankelijk

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de recherche in Eindhoven. Dit om de onafhankelijkheid te waarborgen. Om diezelfde reden zullen de verdachten in dit onderzoek ook worden voorgeleid bij de rechtbank in Breda.