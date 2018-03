Naaktbeelden saunabezoek Oranje-handbalsters op pornosite

Het gaat om twee video's die uren online te bekijken waren. De beelden zijn inmiddels off-line gehaald, maar bleken wel meer dan 10.000 keer bekeken, zo meldt RTL Nieuws.

De beelden zijn ruim twee jaar oud en gemaakt, maar doken gisteren op op pornowebsite Xhamster. Te zien is zeven handbalsters die zich omkleden om naar de sauna te gaan. Ze trekken hun trainingspakken uit en doen een witte badjas en slippers aan. De gezichten van de meeste sporters zijn herkenbaar. Ook komen volledig naakte speelsters in beeld. Het is vooralsnog onduidelijk wie de beelden online heeft geplaatst en waar deze gemaakt zijn.

Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Want filmen van mensen die ontkleed zijn is bij wet verboden. Het is nog onduidelijk om welke sauna het gaat.

Maar niet alleen beelden van de Nederlandse handbalploeg staan online. Ook de Sweedse ploeg ontkomt niet aan een publicatie, al blijven de vrouwen hier wel gekleed. het filmpje, dat is opgenomen in een kleedkamer, staat nog wel online.