Politie pakt 4 jongeren op voor mishandeling voetbaltrainer

De politie heeft in de afgelopen periode vier personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling van een voetbaltrainer op het voetbalveld in Zwolle op 14 februari jl. 'Een geweldincident waarbij veel onrust is ontstaan. Hiermee komt het totaal aantal aanhoudingen in deze zaak op vijf', zo laat de politie woensdagmiddag weten.

Kinderen erg geschrokken

Op woensdagavond 14 februari werd bij op een voetbalveld van een voetbalvereniging in Zwolle een trainer door meerdere personen zwaar mishandeld. Een ander man die probeerde te helpen werd ook belaagd. Dit ten overstaan van veel jonge kinderen die daar net met de voetbaltraining bezig waren. De kinderen waren erg geschrokken van het aanschouwen van dit geweldsincident.

'We doen het voor de slachtoffers'

De kinderen werden opgevangen en er was een bijeenkomst voor de ouders. Ook daar luisterde de coördinerend wijkagent Mark Hulleman naar de ouders en gaf uitleg over wat de politie deed en ging doen. Veel van de ouders en kinderen komen uit verschillende delen van Zwolle. Hij was goed op de hoogte van de situatie. Mark Hulleman is erg blij met de vorderingen in het onderzoek en de aanhoudingen. “We doen het voor de slachtoffers, de jonge kinderen en hun ouders die op het voetbalveld die getuige waren van deze heftige ervaring!”

Resultaat recherche-onderzoek

De politie onderzocht de zaak en kon op donderdag 22 februari een eerste 19-jarige verdachte man uit Dordrecht aanhouden. Op 27 februari werd een tweede verdachte aangehouden. Hij is minderjarig en afkomstig uit Zwolle. Deze beiden verdachten zijn inmiddels in bewaring gesteld.

Drie minderjarige verdachten aangehouden

Op maandag 5 maart zijn nog eens drie andere minderjarigen uit Zwolle aangehouden voor betrokkenheid bij dit incident. Op woensdag 7 maart beslist de rechter-commissaris over in bewaring stelling van één van deze drie. De twee andere zijn inmiddels op vrije voeten gesteld, maar blijven wel verdachte in de zaak. De politie onderzoekt ook de mogelijke relatie met een mishandeling op 6 december 2017, voor de deur bij een sportcomplex aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.