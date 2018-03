Caravanbrand met dodelijke afloop blijk noodlottig ongeval

Uit politieonderzoek naar het afgelopen zondag aangetroffen lichaam in een uitgebrande caravan in een weiland aan de Krekelbergweg in het Limburgse Elkenrade, zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf naar voren gekomen. Dit heeft de politie die uitgaat van een noodlottig ongeval woensdag bekendgemaakt. .

Ernstig verbrand stoffelijk overschot

Politieagenten hadden het lichaam zondag ontdekt, nadat zij een melding hadden gekregen dat er in afgelegen gebied een caravan was uitgebrand. Het ernstig verbrande stoffelijk overschot werd voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis en bleek van een man te zijn.

Identiteit nog niet officieel vastgesteld

'De caravan is verder onderzocht en er is uitgebreid onderzoek, waaronder sporenonderzoek, gedaan. De identiteit is nog niet officieel vastgesteld. De verwachting is dat daar binnen enkele dagen zekerheid over is', aldus de politie.