Politie-actie bij fruithandel in Hedel

Bij een fruitgroothandel in Hedel zijn de politie en Douane een grote controle begonnen. Tegenover De Gelderlander wil de politie niet kwijt wat de doelstelling is van de inval.

Volgens de regionale krant waren er eerder op de dag mensen op het terrein gezien die er niet thuis hoorden. Toen de politie het terrein van de fruithandel op kwam, waren de personen verdwenen. Korte tijd later werden er vier personen aangehouden langs de A59 bij Den Bosch. Mogelijk gaat het om dezelfde personen.

Agenten gehuld in kogelwerende vesten lopen over het terrein en tussen de vrachtwagens op het parkeerterrein. Eén vrachtwagen word onderzocht. Ook zouden er agenten in het bedrijf lopen.

Het bedrijf is al eerder in het nieuws geweest omdat er twaalf kilo cocaïne gevonden werd tussen bananen. Werknemers van het bedrijf hebben toen zelf de politie gebeld.