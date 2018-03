Meer buitenlandse studenten in Nederlandse collegebanken

De internationale studentenpopulatie in Nederland wordt steeds diverser en telt inmiddels 162 nationaliteiten. Ook de opleidingen die buitenlandse studenten volgen aan een Nederlandse hogeschool of universiteit zijn zeer gevarieerd.

Dat blijkt uit een analyse van Nuffic op basis van cijfers over studentenmobiliteit over het studiejaar 2017-‘18.

Voornamelijk uit Europa

Circa 1 op de 4 internationale studenten komt van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Met 22.125 studenten is Duitsland nog steeds de belangrijkste leverancier van buitenlandse studenten. De Duitse studenten zijn goed voor bijna 25% van de totale internationale studentenpopulatie in ons land. In het studiejaar 2011-12 was dat nog 40%. China staat met 4.475 studenten op de tweede plek. De aantallen Duitse en Chinese studenten nemen echter iets af terwijl het aantal studenten met een andere nationaliteit toeneemt. Daardoor wordt de internationale studentenpopulatie jaar na jaar steeds gevarieerder.

Vanuit Italië (3 met 4.077 studenten), Roemenië (9, 2.348), India (11, 2.021), Spanje (8, 2.445), Frankrijk (10, 2.341) en het Verenigd Koninkrijk (5, 3.109) nam de belangstelling voor een studie in ons land het meest toe.