Salaris van bestuursvoorzitter Ralph Hamers verdubbeld. Politiek eist uitleg

ING Bank verhoogt het salaris van bestuursvoorzitter Ralph Hamers dit jaar met meer dan de helft, tot ruim 3 miljoen euro. President-commissaris Jeroen van der Veer bevestigt vanochtend in een toelichting de loonsverhoging.

Doel van deze kanzinnige loonsverhoging is volgens de commissarissen van ING om het beloningsbeleid beter te laten aansluiten op de inzichten van de aandeelhouders en beleggers, en te laten zien welke langetermijnaanpak de Raad van Commissarissen hanteert ten aanzien van de beloning van de leden van de Raad van Bestuur.

Het overige personeel van ING krijgt in september een in de cao vastgelegde salarisverhoging van 1,7 procent.

Het is onbekend of Van der Veer zichzelf ook heeft beloond op zijn salarisstrook.

De voorgestelde loonsverhoging moet nog door de aandeelhouders worden goedgekeurd op 23 april. De salarissen voor andere topfuncties binnen de bank blijven hetzelfde.

Woedde in Den Haag

In de Tweede Kamer is woedend gereageerd op de salarisverhoging van maar liefst 50 procent voor topman Ralph Hamers van ING. Een meerderheid wil dat de bank vanmiddag nog tekst en uitleg komt geven in de Kamer.