Salarisverhoging met 50% voor topman ING. Nederlanders woedend. Personeel ING: 'Moeilijk uit te leggen'

Doel van deze krankzinnige loonsverhoging is volgens de commissarissen van ING om het beloningsbeleid beter te laten aansluiten op de inzichten van de aandeelhouders en beleggers, en te laten zien welke langetermijnaanpak de Raad van Commissarissen hanteert ten aanzien van de beloning van de leden van de Raad van Bestuur.

Het overige personeel van ING krijgt in september een in de cao vastgelegde salarisverhoging van 1,7 procent.

Het is onbekend of Van der Veer zichzelf ook heeft beloond op zijn salarisstrook.

De voorgestelde loonsverhoging moet nog door de aandeelhouders worden goedgekeurd op 23 april. De salarissen voor andere topfuncties binnen de bank blijven hetzelfde.

Woede in Den Haag

Niet alleen het Nederlandse volk en bij de klanten van de bank maar ook politiek Nederland bemoeit zich er mee. Ook het internet staat inmiddels bol van de negatieve reacties.

Personeel ING: 'Moeilijk uit te leggen'

De centrale ondernemingsraad van ING Nederland, die het personeel vertegenwoordigt, heeft moeite met de voorgestelde salarisverhoging van topman Ralph hamers. Dit heeft de voorzitter van de Raad Edward Boeijenga tegen RTL Z gezegd, aldus de omroep. Boeijenga: 'Zeker in relatie tot de ontwikkelingen binnen de bank is het heel lastig om zo'n stap uit te leggen. Denk daarbij aan de afbouw van het personeelsbestand in Nederland, de verhoging van kosten voor klanten, de toename van werkdruk en de voorbeeldrol van ING in de maatschappij.'Maar de ondernemingsraad gaat hier niet over, laat Boeijenga weten. Tegen RTL Z: 'Het is een beslissing van de raad van commissarissen. Wij hebben daar geen direct spreekrecht over, maar hebben hier intern natuurlijk wel over gesproken. En we vinden er ook wel wat van.'