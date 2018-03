Veel ongelukken donderdagochtend

Ongelukken

Op de N50 gebeurde een ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto. De bestuurder van de auto moest eruit geknipt worden en de weg is afgesloten in de richting van Zwolle bij Kampen.

Op de A28 gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk richting Zwolle bij afrit Ermelo tussen meerdere auto's. Ook tegen het einde van de ochtend ging het daar mis, maar dan in de richting van Amersfoort. Meerdere vrachtwagens zouden met elkaar in botsing zijn gekomen. Op de A27 naar Gorinchem zijn bij de Veemarkt 2 auto's en een vrachtwagen betrokken geweest bij een ongeluk en op de A50 naar Eindhoven zijn 4 auto's met elkaar in botsing gekomen.

Veel vertraging

Doordat er veel ongelukken gebeuren zijn de dagelijkse files langer dan normaal.