Medewerkers doe-het-zelfbranche in actie na te laag loonbod werkgevers

FNV Handel en CNV Vakmensen wijzen het loonbod van werkgevers in de doe-het-zelfbranche af. Werkgevers boden 2% loonsverhoging per 1 mei 2018 en 1,75% per 1 mei 2019. De cao liep al in mei vorig jaar af.

Dus over 2017 krijgen de medewerkers helemaal niets. Afhankelijk van verkregen zondagstoeslagen, zal het loon van de werknemers - als het aan de werkgevers ligt - zelfs tussen de 1 en 10% loon dalen.

Marian Beldsnijder, bestuurder FNV Handel: ‘De opstelling van werkgevers is onbegrijpelijk. Dit is een véél te mager loonbod voor een toch al broodmagere cao. De omzetten stijgen en er worden weer winsten gedraaid. Neem nou Intergamma, de organisatie achter de grote klusformules Gamma. Daar is in 2016 de winst - per werknemer - gestegen naar 16.233 euro en deze stijging heeft zich doorgezet in 2017. Wij willen dat medewerkers eindelijk eens mee gaan profiteren wanneer het goed gaat binnen hun bedrijf.’

Roos Rahimi, bestuurder CNV Vakmensen: ‘De crisis is voorbij, medewerkers hebben gewoon recht op een faire loonsverhoging en behoud van de toeslagen. Juist de medewerkers zorgen voor de toenemende omzetten en winsten’.

FNV en CNV willen een loonsverhoging van 4% in 2 jaar; 2% per mei 2017 en 2% per mei 2018. De zondags- en feestdagentoeslagen moeten volgens de vakbonden in tact bljiven. FNV en CNV hebben een petitie opgesteld die eind maart wordt aangeboden aan de onderhandelaars van de werkgeversvereniging.

De cao Doe-Het-Zelf is verlopen sinds 1 mei 2017 en geldt voor ongeveer 18.000 medewerkers in de doe-het-zelfbranche.