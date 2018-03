Forse verkeershinder na afsluiting A28 na ongeval

De traumahelikopter was ter plaatse, omdat een van de chauffeurs bekneld zat. De persoon is inmiddels uit zijn vrachtwagen gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis.

Ongeluk

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. 2 vrachtwagens kwamen met elkaar in botsing, waarbij 1 persoon voor een lange tijd bekneld zat. De andere vrachtwagen staat inmiddels op de vluchtstrook.

File

Rond 9.30 uur kregen wij de melding van een ernstig ongeluk tussen vrachtwagens op de A28. Sindsdien staat het verkeer muurvast en is de file gegroeid tot ongeveer 10 kilometer. Ook op de provinciale weg (N302) staat het verkeer stil. Automobilisten kunnen het beste omrijden via Apeldoorn over de A50. De weg blijft tot ongeveer 13.00 uur afgesloten, want de politie gaat er nog onderzoek doen en de vrachtwagens moeten nog geborgen worden.