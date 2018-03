FNV stuurt Arriva en Keolis ultimatum, mogelijk acties

Leden van de FNV hebben het cao-eindbod van vervoersbedrijven Arriva en Keolis unaniem afgewezen. FNV heeft de twee vervoerders in het zogenoemde Multimodaal Vervoer een ultimatum gestuurd. Gaan werkgevers niet vóór 16 maart om 12.00 uur akkoord, dan volgen acties en stakingen in het bus- en regionale treinvervoer.

De loonsverhoging die werkgevers bieden, 2% per 1 januari 2018, is te laag en ligt ver verwijderd van de gevraagde 3,5%. Werkgevers bieden nog 0,5% loonsverhoging per 1 oktober, maar dat betekent niet veel meer dan 2,1 % over heel 2018. Daarnaast zijn werkgevers niet bereid goede afspraken te maken over werkdruk en gelijke behandeling van niet-rijdend personeel.

Pieter Beuzenberg, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Het eindbod van werkgevers is voor buschauffeurs, machinisten en stewards in de breedte veel te laag. Daarnaast verdient een machinist bij Arriva 10 procent minder dan bij de NS. Zij willen hetzelfde loon voor hetzelfde werk. We willen een model afspreken waarbij we binnen 5 jaar het verschil overbruggen. Langer moet het niet duren.’