30.400 witwas euro's aangetroffen tijdens controle

De politie heeft het centrum van Rotterdam weer een stukje veiliger gemaakt door het verkeer te controleren. Opvallend was de vondst van 30.400 euro verstopt in het vak onder de bijrijdersstoel. De autobestuurder had geen aannemelijke verklaring voor het geld en mocht direct mee naar het bureau op verdenking van witwassen. Een andere autobestuurder had nog een gevangenisstraf openstaan van 16 dagen en kon na de controle direct beginnen aan het uitzitten hiervan.