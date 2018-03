Ouders baby Hannah worden overgedragen aan Nederland

Maandag 26 februari werd groot alarm geslagen nadat de baby vanaf een parkeerplaats bij de Lidl in Eersel was meegenomen in een auto. Al snel ging de politie ervan uit dat Hannah was meegenomen door haar biologische ouders. De baby was door Jeugdzorg uit huis geplaatst en het ouderlijk gezag lag niet meer bij de biologische ouders.

Alle beschikbare middelen werden ingezet om Hannah in veiligheid te brengen, zelfs een Amber Alert werd verstuurd. Na een tip werden baby Hannah en haar ouders maandagavond gevonden op een vakantiepark in Duitsland. Daar zijn ze aangehouden door de Duitse politie. Hannah is inmiddels op een veilige plek.

De ouders worden verdacht van onttrekking van baby Hannah aan het wettig over haar gesteld gezag. Daarnaast wordt de man verdacht van mishandeling van de pleegmoeder.

Zij worden 15 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris.