Politie ontdekt drugslab op vakantiepark in Kamperland

Afgelopen dinsdagavond leidde een onderzoek van de Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Den Haag tot de vondst van een drugslab in een woning op een vakantiepark in het Zeeuwse Kamperland. Dit heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt.

Vier aanhoudingen

'Agenten hielden in de woning vier verdachten, drie mannen van 30 en 40 jaar uit Den Haag, een 39-jarige Delftenaar en een 22-jarige vrouw uit Den Haag, aan. De politie onderzoekt de zaak', aldus de politie.

Opslagton chemisch afval

Het onderzoek startte met informatie van de Belgische autoriteiten dat de 39-jarige verdachte meerdere malen chemicaliën, geschikt voor de productie van synthetische drugs, afnam bij een Belgische groothandel. Agenten zagen dat hij dit dinsdag 6 maart weer deed en volgden hem met de chemicaliën naar een huisje op het vakantiepark. Daar deden agenten een inval en ontdekten een drugslaboratorium in de woning.

750 liter chemicaliën

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) ontmantelde direct het drugslaboratorium. Agenten namen in de woning het materiaal van het laboratorium in beslag. Bij het vakantiehuisje werden drie voertuigen, waaronder een bestelbusje met ruim 750 liter chemicaliën, in beslag genomen. Verder namen agenten in Delft nog een bestelauto in beslag. Ook in dit voertuig troffen agenten een grote hoeveelheid chemicaliën aan. De vier zitten nog vast en worden vrijdag 9 maart voorgeleid voor de rechter-commissaris.

Ontmanteling van drugslaboratoria

Als chemische stoffen een bedreiging voor de omgeving vormen, komt de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen ter plaatse, kortweg het LFO. Dat gebeurt hoofdzakelijk bij het aantreffen en ontmantelen van drugslaboratoria van synthetische drugs zoals XTC of amfetamine. Het LFO handelt ook bij incidenten waarbij chemische stoffen betrokken zijn. Wordt er chemisch afval gedumpt in Nederland, dan zorgt het LFO voor ondersteuning.