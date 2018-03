Ravage op A2 na ongeval met meerdere voertuigen

De A2 tussen Eindhoven en Den Bosch is donderdag nog voor het begin van de avondspits volledig afgesloten bij Best. Oorzaak is een ongeluk waarbij onder meer een vrachtwagen betrokken is.

De politie spreekt in de eerste meldingen over een grote ravage. Een woordvoerder laat aan de VID weten dat er meerdere auto's en ten minste een, maar mogelijk meerdere vrachtwagens bij het ongeluk betrokken zijn. Er zou daarnaast sprake zijn van meerdere gewonden. Een traumahelikopter is inmiddels op de snelweg geland.

Omrijden

Rijkswaterstaat heeft de snelweg al vanaf Eindhoven (bij knooppunt Ekkersweijer) afgezet om te voorkomen dat verkeer zich klem blijft rijden. Achter de locatie van het ongeluk staat een plukje verkeer ingesloten. Hoelang deze gevangen automobilisten zullen moeten wachten is nog onduidelijk. Voor doorgaand verkeer vanuit Eindhoven richting het noorden geldt voorlopig een omrijdadvies via Tilburg over de A58 en A65.

Het opruimen van de ravage gaat nog wel enkele uren duren. Dat is slecht nieuws voor de avondspits rondom Eindhoven. Inmiddels telt de VID al 14 kilometer file direct gerelateerd aan het ongeluk. Veel automobilisten rijden binnendoor via Best waardoor daar de problemen snel toenemen.

De problemen aan de noordkant van Eindhoven stapelen zich op. Op de Sonseweg (N620) is vlakbij Best een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht, er staan (mede door omrijders door de afgesloten A2) lange files. Opgeteld ziet de VID inmiddels 31 kilometer file rond Eindhoven. Vooral de noordkant van de stad staat vast. Mensen proberen via allerlei lokale wegen de stad te verlaten, maar dit gaat niet lekker. Een ongeluk op een van de sluiproutes (N620) werkt niet mee.