Minister Ollongren mag uitleggen waarom ze de islamcritica El Rhazoui niet laat beveiligen

De Franse islamcritica Zineb El Rhazoui die donderdagavond een lezing geeft in het debatcentrum De Balie in Amsterdam krijgt geen beveiliging.

Tweede Kamerlid van GroenLinks Kathelijne Buitenweg heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, om opheldering gevraagd. Dit schrijft onder meer Het Parool donderdag. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft besloten om de Frans-Marokkaanse journaliste niet zelf te beveiligen, omdat het dreigingsrisico te laag is. Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, vindt dat de houding van de NCTV het open debat onder druk zet.door het gebrek aan goede beveiliging door de overheid. Tegen RTL Nieuws zegt hij 'De laakbare zorgeloosheid van de Nederlandse overheid is ongelofelijk vermoeiend en zorgwekkend. Een feministe in de kou laten staan op Internationale Vrouwendag is het cynische voorbij.'

De feministische El Rhazoui was werkzaam bij het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs toen daar in 2015 bij een terroristische aanslag 12 mensen omkwamen. Omdat zij op dat moment in Marokko was, ontsprong zij de dans, maar ze kreeg wel zware beveiliging. Die beveiliging mocht zij niet meenemen naar Nederland. Toen de NCTV besloot haar niet zelf te beveiligen heeft De Balie besloten haar te beveiligen samen met de Amsterdamse politie.

Tegenover Het Parool laat een NCTV-woordvoerder weten dat het besluit weloverwogen is, na uitvoerig overleg met instanties in zowel Nederland als Frankrijk. Er is op basis van dat overleg een dreigingsanalyse gemaakt. In overleg met politie en gemeente zijn er volgens NCTV passende maatregelen genomen. NCTV: 'Juist omdat het om de veiligheid van mensen gaat, moet je je niet laten leiden door emoties, maar door objectieve informatie.'