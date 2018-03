Lichaam vermiste man gevonden in water Merenwijk in Leiden

Het lichaam dat donderdagavond in het water van De Zijl langs de Driemasterwal in Leiden is aangetroffen, blijkt van de vermiste Peter Jankowy.

Dit heeft Politie Den Haag donderdag bekendgemaakt. Duikers van de brandweer hebben het lichaam uit het water van De Zijl gehaald. Jankowy werd sinds eind januari vermist. Hij was op 29 januari om 00.45 uur uit zijn flat vertrokken. Zijn vriendin, die op dat moment sliep, ontdekte pas de volgende ochtend dt hij weg was, zo weet omroep West. Er was niets waaruit bleek dat Peter Jankowy van plan was om voor langere tijd weg te blijven. Over de doodsoorzaak kan de politie nog niets zeggen.