Kraak kluisjes Rabobank omvangrijker dan gedacht

De kraak van afgelopen weekend in de kluisruimte van de Rabobank in het Brabantse Oudenbosch blijkt omvangrijker te zijn dan dat de bank heeft gemeld. Zo blijken er 600 kluisjes in plaats van 100 te zitten in de ruimte en iets meer dan de helft is opengebroken.