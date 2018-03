Bulgaarse winkel verkocht in Nederland gestolen telefoons

Een onderzoek naar heling en witwaspraktijken door een 44-jarige Bulgaarse man en zijn 43-jarige vrouw leidde tot de oplossing van meer dan 260 diefstallen van smartphones. De verdachten brachten de telefoons aan de man in een winkel in Bulgarije met de opvallende naam “Occasion Den Haag”.

Zeven slachtoffers uit verschillende steden deden in 2017 aangifte nadat zakkenrollers er met hun smartphone vandoor waren gegaan. Volgens de app “find my iPhone” lag hun telefoon ergens op een adres in de Schilderswijk. In alle gevallen bleek dit om hetzelfde adres te gaan.

De recherche van Team De Heemstraat startte een onderzoek naar de bewoners van dit adres. Hier bleken meerdere mensen te komen die bij de politie bekend waren, onder meer als zakkenrollers. De hoofdbewoner, een 44-jarige Bulgaarse man, had in Nederland geen geregistreerd inkomen. Wel rekende hij een groot deel van de prijs van een dure auto cash af.

Signalen uit de buurt

De wijkagent kreeg signalen uit de buurt dat de hoofdbewoner bekend stond als een man met aanzien die, ondanks dat hij niet werkte, veel dure spullen bezat. Ook zagen buurtbewoners regelmatig dure auto’s bij de man voor de deur staan. ‘Met een onderzoek als dit kunnen we de wijkbewoners laten zien dat misdaad niet loont én dat wij als politie iets doen met de signalen die wij vanuit de buurt krijgen. Melden helpt dus’, aldus de wijkagent.

Aanhoudingen

Toen de wijkagent in juli vorig jaar zag dat de Hagenaar en zijn vrouw een auto inlaadden, kennelijk om op vakantie te gaan, besloot de officier van justitie het tweetal door de politie aan te laten houden. In de woning nam de politie ook een aanzienlijk cash bedrag en verschillende gestolen dure smartphones in beslag. Uit onderzoek aan aangetroffen laptops bleek dat er honderden verschillende iPhones verbonden waren geweest met deze laptops. Daarvan blijken ten minste 260 toestellen in Nederland als gestolen geregistreerd.

Op vrijdag 9 februari hield de politie opnieuw twee verdachten aan: een 48-jarige Bulgaarse man en zijn 49-jarige vrouw. Deze worden verdacht van, onder meer, meerdere incidenten van zakkenrollerij en heling. Bij een daaropvolgende doorzoeking in enkele panden trof de politie wederom gestolen telefoons, sieraden en geld aan.

Netwerk

Uit het onderzoek kwam het vermoeden naar voren dat de verdachten ook gestolen telefoons naar Bulgarije brachten en daar in een winkel verkochten. Deze telefoonwinkel had de opmerkelijke naam “Occasion Den Haag”. Onder andere uit chatgesprekken werd steeds duidelijker dat het om een netwerk gaat dat zowel in Nederland actief was met smartphones stelen en vervolgens de verkoop in Bulgarije. In Bulgarije werden ook anderen vermoedelijk gebruikt om gestolen telefoons daar te verkopen.

Doorzoekingen in Bulgarije

Via een rechtshulpverzoek vanuit Nederland deed de Bulgaarse politie onlangs in de stad Roese diverse doorzoekingen in drie woningen en een telefoonwinkel. Rechercheurs van Team De Heemstraat zijn afgereisd naar Bulgarije om daar bijstand te verlenen. Bij de doorzoekingen werden onder andere sieraden, horloges, geld en gestolen telefoons in beslag genomen.