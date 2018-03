Twee kluiskrakende Roemenen aangehouden na zoekactie

De politie heeft donderdagavond na een zoekactie twee Roemeense mannen van 25 en 38 jaar aangehouden. Het duo was samen met een nog onbekend gebleven man in de struiken aan de Grienedyk in Offingawier bezig om een kluis open te breken. Toen agenten wilden ingrijpen, sloegen de drie op de vlucht.

Met behulp van een politiehond kon al snel de 38-jarige worden aangehouden. Na een half uur zoeken werd in de omgeving ook de 25-jarige aangehouden. Ondanks de inzet van meerdere agenten, een politiehond en ook een politiehelikopter werd de derde man niet meer aangetroffen.

Kluis gestolen

In de nacht van woensdag op donderdag werd ingebroken in een zorginstelling in Sneek. De inbrekers kwamen binnen door een ruitje in te slaan. Eenmaal binnen werd een kluis weg genomen. Namens de zorginstelling werd aangifte gedaan.

Auto gestolen

In dezelfde nacht werd op het terrein van een bedrijf in Sneek ingebroken in een schaftkeet. Naast wat kleingeld werd ook een autosleutel gestolen. Met behulp van de sleutel werd op het terrein een auto weg genomen. De auto was voorzien van een volgsysteem. Dankzij dit systeem werd de auto in de loop van donderdag teruggevonden in Terherne. Agenten reden de route die de gestolen had afgelegd. Ze kwamen daarbij ook op de Grienedyk in Offingawier. In de struiken vonden agenten een kluis.

Zoekactie

De agenten besloten om de kluis niet direct weg te halen. Ze bleven in de omgeving omdat ze het sterke vermoeden hadden dat de inbrekers terug zouden komen om de kluis op te halen. Dit bleek te kloppen. Donderdagavond laat arriveerden drie mannen bij de kluis. Ze waren in het bezit van gereedschap en probeerden de kluis open te breken. Agenten grepen in en wilden de drie gaan aanhouden. De mannen sloegen op de vlucht. Met behulp van een politiehond kon al snel de 38-jarige worden aangehouden. Hij had zicht verstopt in het riet. Bij zijn aanhouding werd de Roemeen gebeten door de politiehond. Hij moest door een arts worden behandeld. Na een half uur zoeken werd in de omgeving ook de 25-jarige aangehouden. De man was onderkoeld en werd uit voorzorg per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide verdachten mochten na behandeling het ziekenhuis verlaten en werden vervolgens in een politiecel ingesloten. Ondanks de inzet van meerdere agenten, een politiehond en ook een politiehelikopter werd de derde man niet meer aangetroffen. Nader onderzoek volgt dan ook.