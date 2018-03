Rijksmuseum ontruimd door stroomstoring in Amsterdam

Een stroomstoring heeft een deel van Amsterdam getroffen, waaronder ook het Rijksmuseum. De zalen zijn hierdoor donker en daarom is het museum ontruimd. De veiligheid van de kunstwerken is volgens een woordvoerder gegarandeerd door een noodaggregaat.

Het is niet duidelijk hoeveel bezoekers er op het moment van de stroomstoring in het gebouw waren. De noodverlichting werkte uitstekend, waardoor het niet pikdonker werd in het museum.

Netbeheer Liander laat weten dat door de stroomstoring ruim 28.000 huishoudens zonder stroom zitten.

Volgens de politie is de stroomstoring ontstaan door graafwerkzaamheden in de Daniël Stalpertstraat in Amsterdam-Zuid. Hier is een stroomkabel geraakt met een grote stroomstoring tot gevolg. Op diverse andere plekken is ook kortsluiting ontstaan, zoals op Weteringschans. Hierbij ontstond een steekvlam waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer is met brandwonden naar ziekenhuis gebracht.