OM eist 20 jaar cel voor Naoufal F. (38) voor liquidatiepoging Pjotr R.

Vrijdagmiddag heeft het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) in de bunker in Amsterdam Osdorp 20 jaren gevangenisstraf geëist tegen de thans 38-jarige Naoufal F. wegens o.a. het medeplegen van een mislukte liquidatie op 5 november 2015 in Diemen. Dit heeft het OM vrijdag bekendgemaakt.

Medeplegen liquidatiepoging

Het OM verdenkt hem van het medeplegen van die liquidatiepoging op H.P. ‘Pjotr’ R. door vanuit Dublin de uitvoerders aan te sturen. Volgens het OM vormde de groep van vijf uitvoerders een perfect moordcommando, aangestuurd door F. die in Dublin onder valse identiteit leefde in een appartement van een zeer beruchte Ierse criminele familie.

Witwassen

Op de tenlastelegging van F. staan meer verdenkingen: een vals paspoort laten opmaken (december 2014), witwassen van ruim 10.700 euro (oktober 2012) en van 12.830 Pond, drie dure horloges en zeven mobiele telefoons (april 2016 in Ierland). Het OM meent dat ook daarvoor voldoende bewijs uit het dossier naar voren komt, en dat verdachte ook voor deze feiten straf verdient.

26Tandem

De verdenking komt voort uit het onderzoek 26Tandem, dat in augustus 2015 begon op drie personen die werden verdacht van het plegen van voorbereidingshandelingen voor een liquidatie. Zij bleken in de loop van het onderzoek 26Tandem gebruik te maken van een gestolen Volkswagen Golf. Deze zelfde auto dook op 5 november 2015 ineens op bij een schietpartij in Diemen, waar twee schutters het vuur openden op ‘Pjotr’ R. Hij werd door meerdere kogels getroffen en bracht het er ternauwernood levend af.

Liquidatiegolf Amsterdam

De twee schutters en hun drie handlangers zijn door de rechtbank veroordeeld tot hoge straffen van 12,5 tot 20 jaar. De rechtbank nam als uitgangspunt dat de schutters van een misdrijf als dit een gevangenisstraf van 16 jaar verdienen, nog los van een eventueel strafblad. Een citaat uit het vonnis: “De liquidatiegolf in Amsterdam gaat maar door. Dit dwingt de rechtbank hoge gevangenisstraffen op te leggen. Mogelijk dat daar uiteindelijk een preventief effect vanuit gaat, zodat kan worden voorkomen dat steeds pnieuw mensenlevens worden verwoest en de inwoners van Amsterdam met vuurwapengeweld in hun woonomgeving worden geconfronteerd.” De zaken van de uitvoerders lopen nog in hoger beroep.

Ontcijferde PGP-communicatie

Hun ontcijferde PGP-telecommunicatie leidde naar de gebruiker van een andere PGP-telefoon, met een e-mailadres dat kortweg wordt aangeduid met ‘CWX’. Uit tactisch onderzoek en uit onderzoek naar intussen ter beschikking gekomen gegevens van het bedrijf Ennetcom dat PGP-telefoons op de markt bracht, is volgens het OM voldoende bewijs naar voren gekomen dat F. die CWX-gebruiker was. Via PGP werd de hele aanslag op R. minutieus voor- en nabesproken. F. reageerde furieus op het mislukken van de aanslag, en stelde één van de schutters daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

Kritiek verdediging

De officier van justitie vandaag: “Het is een onthutsend beeld, ook gezien de ijskoude manier waarop de daders erover communiceren: “die kk hond moet slapen”, is het niveau waarop dit gaat.” De verdediging heeft in het proces veelvuldig kritiek geuit op de manier waarop het OM gebruik maakt van de Ennetcom-gegevens. Het OM meent dat het gebruik volgens de regels heeft plaatsgevonden, met machtiging van de rechter-commissaris.

Beroep op zwijgrecht

Volgens het OM heeft de verdachte de resultaten van het onderzoek niet gemotiveerd bestreden, hij heeft zich steeds op zijn zwijgrecht beroepen. Vandaag verscheen hij niet in de rechtbank. Hij liet zijn advocaat mr. Weski een schriftelijke verklaring overleggen, waarin hij de beschuldigingen ontkent. Het OM hecht daar geen waarde aan, nu die verklaring op het dossier lijkt te zijn afgestemd, op meerdere onderdelen aantoonbaar in strijd is met andere resultaten van het onderzoek, en de verdachte er geen aanvullende vragen over wil beantwoorden.

Liquidatiecommando

De eis van 20 jaar is gerechtvaardigd, aldus de officier van justitie, omdat degene die een liquidatiecommando aanstuurt zoals F heeft gedaan, een hogere straf dan 16 jaar verdient, en omdat F een zwaar strafblad heeft en nog enkele andere misdrijven op zijn dagvaarding bewezen kunnen worden verklaard. Dinsdag 13 maart zal de verdediging haar pleidooi houden. De rechtbank doet naar verwachting op 19 april uitspraak.