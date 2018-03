Brandweer Hoogeveen en brandweer Fokker gaan meer samenwerken

Op vrijdag 9 maart hebben Fred Heerink, namens Brandweer Drenthe, en Mischa Baert, namens Fokker, een samenwerkingsverklaring ondertekend. Brandweer Drenthe werkt al een groot aantal jaren samen met de vrijwillige bedrijfsbrandweer van Fokker. In deze verklaring zijn afspraken over deze samenwerking vastgelegd.

Wat houdt de samenwerking in?

Fokker stelt medewerkers (brandweervrijwilligers) beschikbaar bij een uitruk voor de brandweerpost Hoogeveen. Deze medewerkers kunnen het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) doen op 1 van de locaties van Brandweer Drenthe. Daarnaast stelt Brandweer Drenthe materiaal beschikbaar voor de vrijwillige bedrijfsbrandweer van Fokker.

Waarom?

Brandweer Drenthe werkt met veel vrijwilligers aan veiligheid voor de lokale samenleving. Om deze paraatheid 24/7 te kunnen garanderen is een goede relatie nodig met werkgevers. Zij stellen in veel gevallen de vrijwilligers beschikbaar in werkuren. In deze samenwerkingsverklaring brengen we tot uitdrukking dat we elkaar versterken rondom het thema (brand)veiligheid.