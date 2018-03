Dode (15) en ernstig gewonde (14) bij ernstig eenzijdig verkeersongeval in Echt

Bij een verkeersongeval op de Breulderweg in Echt is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 15-jarig meisje uit Maasbracht om het leven gekomen. Een 14-jarig meisje uit Echt raakte ernstig gewond.

Rond 00,30 uur raakte de auto, die bestuurd werd door een 29-jarige man uit Echt, van de weg en botste tegen een boom. Het 15-jarig meisje, dat op de achterbank zat, overleed op de plek waar het ongeval gebeurde aan haar verwondingen. Naast haar zat een 14-jarig meisje uit Echt dat met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Maastricht is gebracht. Naast de bestuurder zat een eveneens 15-jarig meisje uit Echt. Zij is net als de bestuurder per ambulance naar het ziekenhuis in Geleen gebracht. Ze zijn beide ter observatie opgenomen.

De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. Er is geen sprake van alcoholgebruik door de bestuurder. Op dit moment is nog onduidelijk waardoor de auto van de weg raakte. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.