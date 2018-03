Politie treft zwaargewonde man in woning aan Breda

Agenten troffen in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 maart rond 00.55 uur na een melding in een woning aan de Okeghemlaan een zwaargewonde man aan.

Hoe de man, een 22-jarige inwoner van Breda, gewond is geraakt is nog niet bekend. De politie onderzoekt het incident en houdt alle opties open.

Diverse hulpdiensten kwamen naar het adres om eerste hulp aan het slachtoffer te verlenen. De brandweer heeft de man met een hoogwerker uit de woning gehaald, waarna hij per ambulance naar een ziekenhuis is gebracht. De politie is gestart met een forensisch onderzoek in de woning. Ook houden agenten een buurtonderzoek en hebben ze met een hond gezocht naar sporen in de buurt. De politie zet het onderzoek vandaag voort.