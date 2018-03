Politie krijgt 'boete' voor fout parkeren en moet 'betalen' in snoepjes

De politie laat in een reactie weten:"Soms staan we niet altijd even netjes geparkeerd. Dat klopte in dit geval, maar daar hadden we uiteraard een goede reden voor." De agenten hebben de bekeuring bij hun leidinggevende ingeleverd. De politie beloofd de boete te gaan betalen. Het openstaande 'bedrag' is 'snoepjes', aldus de bon die de agenten vonden.