Verborgen camera's gevonden bij sauna die ontklede bezoekers toonde

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) doen onderzoek naar de openbaar gemaakte beelden van ontklede mensen in de Sauna & Beauty Oase in Nederasselt (gemeente Heumen). De eigenaar van de sauna heeft in februari aangifte gedaan van hacking van zijn camerasysteem. De politie en het OM houden bij hun onderzoek rekening met diverse scenario’s.

Gisteren heeft de eigenaar een nieuwe aangifte gedaan van hacking. Toen de politie onderzoek deed naar aanleiding van deze aangifte, is er een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem in beslag genomen. Op dat moment was het camerasysteem nog in werking.

Doorzoeking

Vanmorgen heeft de politie een doorzoeking gedaan in de sauna. Daarbij zijn drie camera’s en de gebruikte plafondplaten en bekabeling in beslag genomen. Deze goederen vormen belangrijke aanknopingspunten in het onderzoek naar hoe en door wie deze beelden openbaar zijn gemaakt. Deze drie camera’s waren niet meer in werking op het moment van de doorzoeking

De politie heeft inmiddels diverse aangiftes en meldingen ontvangen over deze sauna. Ook hebben wij vernomen dat er burgers zijn die aangeven dat ze geen aangifte konden doen over deze zaak. De politie is echter altijd bereid om aangiftes aan te nemen. Nieuwe meldingen en aangiftes zijn op dit moment echter niet noodzakelijk voor ons onderzoek, maar wij kunnen ons voorstellen dat u zich toch wilt melden bij de politie. Dat kan via het volgende mailadres: preston.recherche.gelderland-zuid@politie.nl. Het onderzoeksteam zal, als de eerste resultaten in kaart zijn gebracht, natuurlijk contact opnemen met de melders en mensen die aangifte willen doen. Dit meldpunt is ingesteld omdat we niet direct alle melders te woord kunnen staan.

Uploaden beeldmateriaal strafbaar

De politie heeft de voornaamste site die de beelden openbaar heeft gemaakt, opdracht gegeven de beelden te verwijderen. Echter zullen de beelden inmiddels op veel andere website geüpload zijn en daar kan de politie helaas niets tegen doen. Wel blijven we scherp op het delen en uploaden van deze beelden. Zo is er gisteren belastbaar materiaal in beslag genomen in een woning in Drachten. Het uploaden van deze bestanden levert elke keer weer een nieuw strafbaar feit op.