Groep van zes personen mishandelen agente. Collega’s vreesden voor haar leven

Zij werd geslagen en een man trachtte haar te wurgen. Drie collega’s vreesden voor haar leven en schoten te hulp. Daarbij pasten zij geweld toe om de agente te redden. Omdat de agressieve groep dit verhinderde en zich bleef verzetten, trokken de agenten hun stroomstootwapens. Na een waarschuwing, staakte de groep direct het geweld.

Rond 03.00 uur wees een getuige surveillerende agenten op een vrouw die zojuist een ruit van een winkel zou hebben vernield. Op de Nieuweweg sprak een agente de 20-jarige vrouw hierop aan. Zij was in gezelschap van een andere vrouw en vier mannen. Deze begonnen zich met het gesprek te bemoeien. Drie agenten kwamen hierop af en trachtten de groep op afstand te houden. Een 21-jarige man sloeg daarop de agente en begon haar te wurgen. Haar collega’s pasten geweld toe om haar te ontzetten uit haar levensbedreigende situatie. Omdat dit geen effect had op het verzet en geweld door de groep, werd met de inzet van het stroomstootwapen gedreigd. Daarop staakte de 21-jarige man direct zijn wurgpoging en de groep stopte met verzet en het geweld.

Zes personen – twee vrouwen en vier mannen in de leeftijd van 17 t/m 22 jaar uit Bunschoten-Spakenburg – zijn aangehouden voor mishandeling. Drie mannen bleken na een ademanalysetest op het bureau onder invloed van alcohol. Het zestal zit vast voor nader onderzoek en verhoor. Drie agenten liepen letsel op aan schouder, rug, nek en been en hebben aangiften gedaan. De gewurgde agente werd overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Hier is geconstateerd dat zij een hersenschudding heeft en letsel aan het gelaat. Zodra zij hiertoe in staat is, zal zij aangifte doen van poging doodslag.

Getuigen gezocht

In verband met het onderzoek zoekt de politie getuigen van het geweldsincident.