Modellenfotograaf onder vuur vanwege getinte foto's van minderjarige meisjes

Volgens de Volkskrant houdt het bezoek verband om de fotograaf te verzoeken om te stoppen met het maken van seksueel getinte foto's van minderjarige meisjes. Onder meer Paparazzi Models en Ulla Models werkten jarenlang samen met fotograaf Yorick Nubé.

Testjes

Nubé zou gespecialiseerd zijn in het nemen van zogenoemde testfoto's van beginnende modellen. De foto's komen uiteindelijk bij modellenbureaus terecht. Volgens de krant maakt Elite Models nog steeds dankbaar gebruik van de fotograaf.



Op de foto's van Nubé zijn de meeste modellen vaak schaars gekleed. Een wat ouder model tipte de Volkskrant over deze kwestie, nadat zij van collega-modellen klachten had gehoord over Nubé.