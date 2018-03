Opnieuw Urkers aangehouden voor drugssmokkel

Ze zouden betrokken zijn bij de drugszaak die in het nieuws kwam toen justitie in Nederland een inval deed in de viskotter Z181. Dat gebeurde in Harlingen. De kotter hengelde volgens justitie vlak daarvoor de drugs uit zee.

Volgens de Telegraaf gaat het om twee broers uit het dorp. Het is volgens de krant het gesprek van de dag onder de Urkers, nu opnieuw mensen uit het vissersdorp zijn aangehouden op verdenking van grootschalige drugssmokkel.

De Amsterdamse topcrimineel Naoufal ’Noffel’ F. tegen wie vrijdag 20 jaar cel werd geëist voor het opdracht geven voor een liquidatie, zou de smokkel met de ’cokekotter’ Z181 hebben gearrangeerd, aldus de krant.

Exacte details over de aanhouding van de broers zijn niet bekend. De broers zouden de partij drugs met een auto hebben vervoerd. Het tweetal zit vast.

Zweden heeft Buitenlandse Zaken aan het eind van de zaterdagmiddag laten weten dat de Urkers in een Zweedse cel zijn gezet.