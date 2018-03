Politie onderzoekt steekincident in Oosterhout

De 33-jarige Oosterhouter is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie kon na een kort onderzoek in de directe omgeving een eveneens 33-jarige verdachte uit Oosterhout aanhouden.

De politie onderzoekt wat er aan het steekincident vooraf is gegaan en wat de rol is van alle betrokkenen. Agenten hebben van deze mensen een verklaring opgenomen. Het onderzoek gaat vandaag verder.