Scheurdende bestuurder moet rijbewijs na drie dagen opnieuw inleveren

Beide reden met een snelheid van ruim 130 kilometer per uur over de Boschdijk. Volgens Omroep Brabant had een van de twee bestuurders net zijn rijbewijs terug. Op het gedeelte van de Boschdijk waar het tweetal betrapt werd, geldt een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.

Volgens het Team Verkeer Oost-Brabant was één van de bestuurders zijn rijbewijs al eerder kwijtgeraakt voor het rijden onder invloed. Het rijbewijs was slechts drie dagen weer in zijn bezit.