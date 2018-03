Man (37) gewond bij schietpartij op woonwagenkamp Eindhoven

Op de Kasteellaan in Eindhoven heeft in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij plaatsgevonden op het woonwagenkamp.

Omstreeks 02.00 uur waren een nog onbekend aantal schoten te horen. Ter plaatse werden bloedsporen aangetroffen, maar geen slachtoffer.

Rond 02.30 uur meldde zich een 37-jarige Eindhovenaar. Deze is behandeld aan een aantal schotwonden en opgenomen in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.