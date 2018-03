46-jarige irritantje aangehouden voor belediging

Rond 04.10 uur vannacht stonden agenten in de Lombardstraat in Goes te praten met een jongeman die wat vragen had over een voorval dat eerder op de avond had plaatsgevonden. Het was een serieus gesprek, maar kennelijk had een andere man dit niet helemaal in de gaten, want hij kwam zich steeds met het gesprek bemoeien. Deze man was zichtbaar onder invloed van alcohol. Door de agenten is hem meerdere malen vriendelijk gevraagd of hij op een wat grotere afstand wilde gaan staan, omdat zij in gesprek waren.

De man bleef echter terugkomen en zich hinderlijk gedragen. De agenten deelden hem mede dat hij, wanneer hij niet zou vertrekken, hij zou worden aangehouden. Toen begon de man de agenten uit te schelden en stak hij zijn middelvinger op naar hen. Hij hield hierbij zijn telefoon gericht op de agenten en scheen met de zaklamp in het gezicht van de agenten. Hierbij gaf de man aan dat hij aan het filmen of fotograferen was. Ondertussen bleef hij de agenten beledigen. Zelfs omstanders spraken schande van het gedrag van de man, maar ook daar had hij geen boodschap aan. Hij bleef maar doorgaan. Toen een van de agenten naar hem toe wilde lopen ging hij er als een haas vandoor. Na een korte achtervolging is de man staande gehouden in de Papagaaistraat. Hij bedreigde een agent die hem meenam naar een politieauto met de dood en ging vervolgens verder met het uitschelden en beledigen van de agenten onder het toeziend oog van uitgaanspubliek.

Dagvaarding

De 46-jarige man uit ’s-Gravenpolder is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft hij de nacht doorgebracht. De man is zondag gehoord door rechercheurs. Na het afleggen van een verklaring is hij in vrijheid gesteld. De agent die bedreigd werd door de man heeft aangifte gedaan van bedreiging met de dood. De 46-jarige man heeft na overleg met het Openbaar Ministerie een dagvaarding gekregen. Hij zal zich binnenkort voor een rechter moeten verantwoorden over deze zaak.