Nationale Week Zonder Vlees eindigt succesvol

Twitter, liet zien dat de Nationale Week Zonder Vlees het gesprek van de week was in Nederland. Isabel Boerdam, initiatiefnemer van de campagne: 'Dit is een veelbelovende start, vanaf hier kunnen we alleen maar verder groeien. We kunnen de wereld niet in één dag veranderen, maar ik geloof dat we echt een wezenlijk verschil hebben gemaakt deze week.'

Nederland is in beweging gebracht

Niet alleen de bereikcijfers tonen volgens Boerdam een succesvolle campagne. Ook de deelnemende vleesvervangerproducenten zien een wezenlijk verschil in de verkoopcijfers. Gert Jan Gombert, commercieel manager van Vivera spreekt van 500.000 verpakkingen meer dan tijdens een normale week. Ook Bram Nederlof, country manager NL van Garden Gourmet, laat weten dat er veel meer vegetarische producten verkocht zijn dan tijdens een reguliere promotie. Albert Heijn beaamt dit en laat weten dat ze veel positieve reacties van klanten hebben ontvangen. Ook de 139 deelnemende scholen konden rekenen op enthousiasme van hun leerlingen, evenals de bedrijfsrestaurants die met hun personeel deze week kozen voor een week zonder vlees.

Een jaarlijks terugkerende campagne

De Nationale Week Zonder Vlees wordt een jaarlijks terugkerende campagne. Boerdam: 'In maart 2019 zetten we deze koers voort. Ik wil de huidige partners bedanken voor hun inzet dit jaar, en hoop dat zij en nog veel meer bedrijven zich geroepen voelen om de campagne volgend jaar weer te steunen. Ook kijk ik naar uit verdere aansluiting bij de nationale- en lokale overheden. Ik hoop dat net als gemeente Amsterdam dit jaar, in 2019 vele andere gemeenten zich zullen aansluiten bij ons initiatief. Daarnaast spreek ik graag de wens uit dat de rijksoverheid zich volgend jaar committeert aan het uitdragen van onze boodschap. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als onze ministers het goede voorbeeld geven en kiezen voor een week zonder vlees. Ik heb nog grote ambities, deze eerste Nationale Week Zonder Vlees smaakt naar meer!'