Onderzoek naar noodlottig ongeval in Echt nog niet afgerond

Het onderzoek naar het verkeersongeval in Echt waarbij vrijdagnacht een 15-jarig meisje om het leven kwam is nog niet afgerond. Dit laat de politie zondag weten.

Naast technisch onderzoek op de plek van de aanrijding en onderzoek aan de auto onderzoekt de politie wat er precies aan de aanrijding is voorafgegaan. Een gesprek met de 29-jarige bestuurder en het 15-jarig meisje uit Echt zijn daarvoor een belangrijk onderdeel.

De situatie van het 14-jarig meisje dat met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Maastricht is gebracht is onveranderd. Haar situatie is ernstig.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond.