Agent mishandeld tijdens aanhouding in Den Haag

De politie heeft in de nacht van zondag 10 maart rond 00:15 uur een 35- jarige man uit Rotterdam aangehouden in verband met openbare dronkenschap. Bij deze aanhouding mishandelde hij een politieagent.

Twee agenten zagen tijdens hun reguliere surveillance op de Escamplaan een aantal personen op de grond liggen. Bij nadere inspectie van de situatie zagen zij dat een man in een plas bloed lag, zijn neus was opgezwollen en stond bovendien scheef. De bebloede man was agressief en slecht aanspreekbaar en maakte een verwarde indruk, oorzaak was vermoedelijk overmatig gebruik van alcohol.

Omstanders verklaarden aan de agenten dat de gewonde man ruzie had met vriend en daardoor ten val kwam, waardoor hij de verwondingen opliep in het gezicht. In afwachting van de gebelde ambulance nam de man plaats in de auto van een van zijn vrienden. De agenten vroegen de man tevergeefs meerdere malen om zich te kalmeren en om uit de auto te komen. Omdat de man agressief bleef naar zijn omgeving hebben de agenten de man aangehouden voor openbaar dronkenschap. De man verzette zich hevig tegen zijn aanhouding en schopte een van de agenten hard op zijn knie. De agenten kregen de man niet uit het voertuig. Pas toen er meerder agenten ter plaatse waren konden zij met gemeenschappelijke inspanning de agressieve man uit het voertuig halen. Daarbij werden geweldsmiddelen ingezet. De man is overgebracht naar een politiebureau. De gewonde agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. De voor dronkenschap aangehouden man is gehoord en politie onderzoekt de zaak nader.