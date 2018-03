Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen

Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen, een toename van 1,5 procent. In het kader van de Week van Zorg en Welzijn openen vanaf vandaag veel zorginstellingen hun deuren om te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Dit is een mooie kans voor werkzoekenden om de zorg te ontdekken.

Het verlies van banen was de afgelopen jaren het grootst in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Hier wordt de komende jaren weer een relatief sterke groei verwacht, omdat er extra middelen zijn vrijgemaakt om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren. Ook de kinderopvang groeit sterk. Het aantal vacatures in de kinderopvang is in een jaar tijd verdubbeld, naar meer dan 400 vacatures per maand in 2017.

Moeilijk vervulbare vacatures

Met het aantrekken van de werkgelegenheid, neemt ook het personeelstekort toe. Mechelien van der Aalst, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ‘Vorig jaar had ongeveer de helft van de werkgevers in de zorg te maken met moeilijk vervulbare vacatures. In ziekenhuizen, VVT en GGZ lag dit percentage zelfs rond de 80 procent. Met name verpleegkundigen en verzorgenden in de individuele gezondheidszorg zijn echt moeilijk te vinden, zowel op mbo- als op hbo-niveau. Die tekorten nemen de komende tijd eerder toe dan af.’

UWV ziet zeer goede kansen op werk voor verzorgenden en verpleegkundigen. Ook werknemers die werken in medisch-technische beroepen, zoals audicien, opticien, optometrist en mondhygiënist zijn gewild.

Kinderopvang groeit sterk

Door de stijgende vraag naar personeel nemen de kansen in de kinderopvang toe. In 2017 waren er twee keer zoveel vacatures als in 2016. Waar er een paar jaar geleden nog sprake was van een overschot aan kinderopvangmedewerkers, zijn er inmiddels signalen dat werkgevers moeite hebben om vacatures te vervullen, met name in de Randstad. Om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen stellen kinderopvangorganisaties wel hogere eisen aan personeel op het gebied van diploma’s, ervaring en taalvaardigheid.

Oplossingen personeelstekort

De zorgsector zoekt intensief naar oplossingen voor de tekorten, samen met de overheid en onderwijsinstellingen. Dat is een grote uitdaging, omdat de sector naast banengroei ook te maken krijgt met een forse vervanging van personeel. Zo is 23 procent van de werknemers in de zorg ouder dan 55 jaar. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing. UWV werkt in meerdere regio’s samen met werkgevers en opleiders om werkzoekenden te scholen voor een beroep in de zorg.