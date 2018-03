Tbs'ers kunnen heel gemakkelijk drugs en porno Utrechtse kliniek binnensmokkelen

Het onderzoek vond plaats op basis van interne documenten en gesprekken met tien tbs'ers en tbs-advocaten. De Van der Hoeven Kliniek waar 180 personen verblijven, herkent het beeld niet. Volgens de instelling wordt ten aanzien van drugs en smokkelwaar een zero tolerance-beleid gevoerd. De kliniek in de krant: 'Het is echter een illusie om te denken dat je een instelling 100 procent vrij van contrabande (smokkelwaar) kan krijgen.' Eind februari deed een tbs’er in de kliniek een zelfmoordpoging, vermoedelijk onder invloed van drugs of pillen.

Drugsgebruik niet altijd bestraft

Het personeel bestraft het drugsgebruik niet altijd, zo stellen verschillende bronnen onafhankelijk van elkaar. Een tbs'er laat aan de krant weten dat het makkelijk is om drugs mee naar binnen te nemen. Tbs'er tegen de krant: 'Je mag soms onder begeleiding naar buiten. Het is simpel om iemand drugs klaar te laten leggen op een bepaalde plek. De begeleider let niet altijd op. Als je de kliniek weer in gaat, is er niet altijd controle. En als je het anaal inbrengt, vinden ze helemaal niks.' Maar volgens de kliniek worden tbs'ers streng gecontroleerd: 'We hanteren een toegangs- en controlebeleid voor patiënten, bezoekers en medewerkers.' Wel erkent de kliniek dat tbs’ers die op begeleid verlof zijn geweest niet altijd worden gecontroleerd.

Dark web

Bij de Van der Hoeven Kliniek gaan ook zaken met computers. Zo ontdekte de leiding in november 2017 dat tbs'ers onbeperkt toegang hadden tot internet. Zo kon een van hen zelfs het darkweb op. Dat is een verborgen plek op internet waar het voor criminelen makkelijk is wapens en drugs te verhandelen.