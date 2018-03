Zoektocht in plas naar sinds 1974 vermiste vrienden uit Asten

Specialisten van de politie zijn maandagochtend in De Brink in Liessel begonnen aan een grote zoektocht naar de sinds 1974 vermiste Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten. De zoektocht volgt op informatie die eind 2017 bij de politie binnenkwam.

De twee vrienden verdwenen in maart 1974 spoorloos na een avondje stappen in Deurne. Zij waren die avond uit geweest bij de Zanzibar in Deurne en vertrokken daar in een rode Fiat 850 Coupé. Van Piet en Hans is daarna nooit meer iets vernomen. Ook hun auto werd nooit gevonden. In de jaren die volgden werden meerdere zoektochten op touw gezet, allemaal zonder resultaat.

Raadsel

De verdwijning van de twee is altijd een raadsel gebleven. De politie hield altijd rekening met het scenario dat er sprake zou kunnen zijn van een misdrijf. Eind 2012 kwam er nieuwe informatie binnen bij de politie over de verdwijning van Piet en Hans. In die informatie werd de naam genoemd van iemand die mogelijk meer wist van de verdwijning van de twee vrienden, die door een misdrijf om het leven zouden zijn gekomen. De informatie leidde tot een gesprek met de man die mogelijk meer wist, maar leverde verder niets op.

Verjaring

Als er inderdaad sprake is van een misdrijf dan is de zaak verjaard: “Dat betekent dat onze zoektocht alleen gericht is op het vinden van Piet en Hans en niet op het vinden van een eventuele dader. Een vermissing kan niet verjaren en net als de familie van Piet en Hans willen wij niets liever dan duidelijkheid krijgen over het lot van de twee”, zo liet de politie enkele jaren geleden al weten.

Nieuwe informatie

De familie van de vermiste vrienden ging samen met een recherchebureau op zoek naar nieuwe aanknopingspunten. Die vasthoudendheid bleef niet zonder resultaat: "Wij kregen in 2017 informatie dat Piet en Hans mogelijk met hun auto te water zijn geraakt in De Brink in Liessel. Deze nieuwe informatie hebben wij vervolgens gedeeld met de politie”, zo laat Judith Houben van recherchebureau Centaur weten.

Nader onderzoek

Het komt vaker voor dat er bij de politie na tientallen jaren nieuwe informatie binnenkomt over langdurige vermissingen. Soms gaat het om informatie die nauwelijks te verifiëren is, maar in andere gevallen is er sprake van hele concrete tips, zoals in 2012: “Ook de informatie die eind 2017 bij ons binnenkwam was nieuw en heel concreet. Voor ons reden om nader onderzoek te doen. Uiteindelijk hebben wij begin 2018 besloten om te gaan zoeken in De Brink in Liessel”, zo legt een specialist vermiste personen van de politie uit.

Onzekerheid

De familie is blij met de zoekactie. Jan Hölskens is de broer van Piet: “We weten dat de kans klein is dat er nog iets over is van de lichamen als ze hier al bijna 44 jaar liggen. Maar de auto is hopelijk iets makkelijker te vinden. Als er straks een lege auto wordt gevonden of alleen al maar het kenteken of een ander onderdeel van de Fiat van mijn broer, dan is voor ons een zeer belangrijke vraag beantwoord. Dat maakt al een einde aan veel onzekerheid voor ons.”

Specialisten

De afgelopen weken werd in nauw overleg met specialisten van het Team Onderwater Zoekingen van de Landelijke Eenheid een zoekactie voorbereid en een zoekgebied in de enorme plas bepaald. Ook het recherchebureau en de families van Piet en Hans werden daarbij betrokken. De diepte van het water varieert sterk. Op sommige plekken is de plas bijna twintig meter diep. Er wordt bij de zoektocht gebruik gemaakt van een speciale boot die beschikt over hoogwaardige sonarapparatuur: “Sonarapparatuur zendt geluidssignalen uit en ‘luistert’ vervolgens naar de weerkaatsing ervan. Zo scant deze apparatuur de bodem af. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld personen of voorwerpen onder water detecteren”, vertelt een specialist van het team.

Resultaten

Later vandaag moet duidelijk worden of er inderdaad iets in De Brink wordt gevonden. De zoektocht duurt waarschijnlijk tot in de middag. Via @politieob op Twitter en politie.nl volgen later vandaag updates.