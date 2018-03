Oude tweet Rotterdamse moslimpartij zet verhoudingen Links Verbond opnieuw onder druk

De samenwerking binnen het Links Verbond in Rotterdam is opnieuw onder druk komen te staan.

Nu door een oude tweet van moslimpartij NIDA. De partij twitterde op 14 augustus 2014 : Wij zeggen #Zionisme = #ISIS #vrijheidvanmeningsuiting.. Het zionisme en de staat Israël worden in de tweet gelijkgesteld aan de terreurorganisatie Isis. Dit schrijft onder meer de NOS maandag.

Commotie over tweet NIDA

Het Links Verbond in Rotterdam bestaat uit vier partijen: drie linkse partijen (SP, PvdA en GroenLinks) en de moslimpartij NIDA. De partijen sloten het links-islamitische verbond om Leefbaar Rotterdam buiten de deur te houden. Er is veel commotie ontstaan over de bovengenoemde tweet van NIDA. Zo reageerde de lijsttrekker van de Rotterdamse PvdA, Barbara Kathmann via Twitter: 'Wat NIDA hier stelt, kan volgens PvdA Rotterdam verre van door de beugel. Dit is onbegrijpelijk.'

De moslimpartij NIDA zegt in een reactie bij Nieuwsuur: 'De provocatieve tweet moet gelezen en begrepen worden in de context van de maatschappelijke discussie op dat moment (2014, tevens vlak na de Gaza-oorlog). We zien geen reden om die tweet te verwijderen. De tweet van NIDA was een dag nadat het ministerie van Justitie een ambtenaar had geschorst na haar tweet over Isis. NIDA stelde deze tweet op als het ware een steunbetuiging aan het vrije woord, vandaar #vrijheidvanmeningsuiting. De rechter heeft overigens later de ambtenaar ook gelijk gegeven in een rechtszaak over dit (onterecht gebleken) ontslag.' Met 'de ambtenaar' bedoelt NIDA Yasmina Haifi. Zij twitterde in augustus 2014 dat Islamitische Staat "een vooropgezet plan" was van zionisten "die bewust de islam zwart willen maken".

Kritiek op samenwerking

Lilian Marijnissen (SP) liet zich in Nieuwsuur kritisch uit over de samenwerking van Rotterdamse SP met NIDA. Die partij bevordert volgens haar de segregatie door zich te baseren op de islam. Marijnissen wil geen prominentere plek voor het geloof in samenleving. 'Wij vinden scheiding van kerk en staat heel belangrijk.'

Het is niet de eerste aanvaring binnen het Links Verbond. In 2016 kreeg NIDA al veel kritiek van het Rotterdamse SP-raadslid Leo de Kleijn, omdat NIDA volgens hem in de bres sprong voor het ‘ondemocratische en conservatieve regime’ van de Turkse president Erdogan.

Banden met de Nederlandse AK-partij

Afgelopen zondag waren kandidaats-raadsleden van de Rotterdam PvdA en NIDA bij een bijeenkomst van de UETD, Unie van Europese Turkse Democraten). Dat is de Nederlandse tak van de AK-partij van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, zo meldt RTV Rijnmond. De lokale omroep meldt dat DENK daar ook aanwezig was. Evenals als Arnoud van Doorn, de ex-PVV’er die zich tot de islam bekeerde, namens de Haagse Partij van de Eenheid. Maar wat vooral opviel was de aanwezigheid van D66, in de persoon van kandidaat-raadslid Fatih Elbay.

Vorige maand werd nog duidelijk dat NIDA wordt gesteund door de Nederlandse AK-partij en dat een (voormalig) bestuurslid van die partij op de NIDA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staat. Eerder nog ontkende NIDA-lijsttrekker Nourdin el Ouali de banden met de UETD.