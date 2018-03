Rode Kruis brengt kwetsbare patiënten van SEH naar huis

Kwetsbare patiënten

Het komt steeds vaker voor dat kwetsbare patiënten op de SEH wel naar huis mogen, maar niet zelfstandig naar huis kunnen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet alleen naar huis met het openbaar vervoer en hebben geen netwerk om te helpen.

Geen eigen netwerk voor hulp

Het gaat om kwetsbare ouderen die niet zelfstandig naar huis kunnen. Ze zijn fysiek niet in staat om zelfstandig met het openbaar vervoer of een taxi te reizen en ze kunnen zich tijdelijk minder goed redden. Er is geen eigen netwerk dat deze zorg op zich kan nemen. De kwetsbare patiënten vragen zich af hoe zij thuis kunnen komen en hoe ze zich daar moeten redden. Het Rode Kruis kan deze zorgen en angst wegnemen.

LaurensEntree

Het ziekenhuis meldt de patiënt aan bij LaurensEntree, het aanmeldpunt dat het Rode Kruis inschakelt. De vrijwilligers van het Rode Kruis dragen zorg voor het vervoer naar huis. Bij aankomst thuis helpen zij de patiënt binnen op weg. Ze kijken of de woonsituatie veilig is en of iemand zich thuis goed kan redden.

Boterham smeren

Eventueel smeren de vrijwilligers van het Rode Kruis een boterham en controleren het huis op gevaarlijke situaties, zoals losliggende kleedjes en snoeren. De vrijwilligers zorgen voor de terugkoppeling naar Laurens en, indien nodig, ook voor een goede overdracht naar thuiszorg of mantelzorgers.

Sneller naar huis

Het Rode Kruis ontlast hiermee de ziekenhuizen. Patiënten blijven nu soms langer dan noodzakelijk op de Spoedeisende Hulp liggen of worden per ambulance vervoerd zonder medische indicatie. Kwetsbare patiënten moeten soms uren wachten, voordat ze naar huis kunnen. In de tussentijd kunnen er geen nieuwe patiënten op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis terecht, terwijl de druk in de zorg al groot is.

Enorme druk op SEH

Kitty Garnier, hoofd Spoedeisende Hulp van het IJsselland Ziekenhuis: 'Net als alle ziekenhuizen in Nederland ervaren wij ook enorme druk, met name op de Spoedeisende Hulp. Om onze zorg zo goed mogelijk te blijven verlenen aan zoveel mogelijk patiënten is deze samenwerking tot stand gekomen. Het Rode Kruis kan de ziekenhuizen en ambulancedienst ontlasten. Voor alle betrokkenen een prettige en mooie oplossing.'

Samenwerking in de regio

Het Rode Kruis gaat deze samenwerking aan met drie Rotterdamse ziekenhuizen: het Maasstad Ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis en het Franciscus Gasthuis & Vlietland, en met zorgorganisatie Laurens (voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)). Het Rode Kruis en de ziekenhuizen verrichten de proef in samenwerking met het Traumacentrum Zuidwest Nederland en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen.