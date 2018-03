Trouwen in gewaagde trouwkleding, niets is te gek

Fashion trends

Door de jaren heen komen en gaan fashion trends, zo ook bij trouwkleding. Het is duidelijk te zien dat de trends op het gebied van trouwkleding steeds gewaagder worden. Een V-hals kennen we al langere tijd, maar de laatste jaren kan de hals niet diep genoeg uitgesneden worden. Gelukkig is je partner daar waarschijnlijk maar al te blij mee. Ook op andere plekken kan het bij de trouwjurk niet kort genoeg. Blote armen en benen, een crop top of een lage rug. Heel gewaagd en sexy dus.

Kleuren, het kan niet gek genoeg

Niet alleen bij het ontwerp worden er gewaagde keuzes gemaakt, ook op het gebied van kleur maakt men steeds gewaagdere keuzes. Waar men vroeger eigenlijk bijna altijd in het wit bij de vrouw en zwart/wit bij de man trouwde, is dat vandaag de dag echt niet meer vanzelfsprekend. Het komt steeds vaker voor dat de trouwjurk een andere kleur heeft, denk aan de kleur blush, pasteltinten, zwart of zelfs goud. Een gewaagde keus ten opzichte van het wit, maar zeker niet minder chique of feestelijk. Ook wordt er bij het trouwpak steeds vaker gekozen voor een andere kleur dan blauw of zwart. Ga bijvoorbeeld eens voor groen, wederom een pasteltint of een toffe print. Ook op het gebied van accessoires kun je flink uitpakken, denk aan opvallende bretels, een apart strikje of grote oorbellen voor de vrouw.

